一名高雄美艷人妻與丈夫結婚17年來婚姻向相當美滿，還生了2個可愛女兒，但是妻子整理老公衣物時，發現他平常習慣攜帶的隨身包內發現潤滑液與保險套，因此懷疑丈夫在外養小三，經委託徵信社跟監蒐證，竟然丈夫和一位「男小三」多次開房間床戰，造成妻子崩潰訴請離婚並對男小三提告，但高雄地院審理，認定是丈夫在網上假扮未婚男，男小三不知他已婚，因此判決免賠。

根據判決書記載，人妻與丈夫於民國92年11月結婚，婚後育有二女。妻子於109 年4 月初下班後整理衣架上衣服時，無意中發現丈夫平日使用之袋子內有潤滑劑、保險套、汽車旅館住宿折價券等物，相隔數日後又發現袋子內有某汽車旅館發票，開始懷疑丈夫有外遇。

妻子不動聲色，委請徵信社幫忙調查丈夫去向，竟發現丈夫與一名黃姓男子多次利用平常日下午秘密出遊，自109年4 月至5 月間至少進出汽車旅館達6 次之多，共同出遊至少10餘次，人妻知到小三身分竟是「男生」後精神崩潰。事後訴請離婚，並對黃男提告，求償60萬元。

黃男在審理時辯稱，108 年底透過交友軟體認識自稱「陳俊恩」、「Brian 」之人妻丈夫，直到被告後才知到對方真實姓名，兩人交往過程中，完全不知他有配偶，更難想像同性戀者還會有異性配偶，甚至組成家庭育有子女，所以對方表示其為單身一事深信不疑，且兩人除利用手機通訊聊天外，僅少數幾次出遊，並未深入了解 對方家庭生活狀況，也從未懷疑獲無從得知對方有婚姻關係。何況對方隱瞞身分，也未坦承其真實婚姻狀況。

丈夫出庭作證時也坦誠，跟黃男接觸時，沒有把自己的基本資訊、家庭狀況公開，且我在網路上暱稱都是Brian ，若對方有問名字時，我會跟對方表示我中文名字叫做陳俊恩，自己也都這樣跟黃男講，也說是處於單身狀態，包含交友軟體資訊欄都是載明單身。法官認定，丈夫在網上假扮未婚男，黃男不知他已婚狀況，因此判決免賠。

(中時新聞網)