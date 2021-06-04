外貿協會董事長黃志芳4日指出，因國內疫情擴散，會展全部停擺，貿協收入「今年衝擊比去年大」；而隨著確診人數激增，有展館變方艙醫院聲音，黃志芳強調，若被政府徵用「義不容辭」配合政府。

黃志芳坦言，為了提前準備，貿協內部也已召集硬體相關單位來開會，針對若政府徵用展館來當作照顧輕症的場地，該做什麼準備，內部確實已經開始在思考。

貿協旗下經營的展館包括世貿、國際會議中心、南港展覽館一館、二館等，以及中南部所屬展館等，黃志芳表示，不過，政府目前沒有任何單位來接洽過，但就像貿協去年三次演練居家辦公，希望以提前做好準備的方式，當真的有需求時可以立刻因應。

黃志芳指出，去年疫情影響下，會展營收衝擊本來就已經很大，以貿協一年辦理逾40場國際大型展覽，光是去年國際商務客不來，全部都轉成線上的影響就很大。而目前國內疫情轉為嚴峻，以目前疫情的發展，衝擊會比去年還要大，貿協已經有這個心理準備。

而無論疫情發展情況如何，貿協自去年即演練過居家上班情況，此波疫情擴散之初，貿協自5月15日起即啟動居家辦公，執行率高達93%，對展館同仁上月有染疫情況，他也再次說明，大家對防疫都有心理準備，同仁在獲知接觸者是確診者後即請假在家隔離，未讓疫情擴散，至於海外63處辦事處，以印度最令人擔心，目前除了新德里五月底撤回，亦與製藥廠購買清冠一號配發至全球各辦事處，提供專員與雇員對抗病毒。

(工商 )