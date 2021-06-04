本土疫情居高不下，根據教育部最新統計，全國共有377名學子確診新冠肺炎，其中大專院校人數最多，共有139人。而染疫學生人數又比前一天的352人增加25人。

教育部統計4月20日到6月3日全國各級學校學生確診情況，共計377人感染新冠肺炎，其中367人為本土案例，10名為境外學子，都是大專院校學子。

至於各級學校方面，根據教育部提供數據，大專院校確診學生人數最多，共有139人，129人為本國生，10人為境外生。高中確診為60人、國中53人、國小86人、幼稚園有39人。

(旺報 )