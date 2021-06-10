教育部7日宣布大學指考延後至7月28日至30日舉行，同步宣布指考生若確診無法參加，將沒有補考可參加。全教總認為，此舉對於今年高三學生太過於不公平，應該要給予這些因疫情無法參與考試學生相關補救措施。

全教總以今年國中會考為例並表示，有130名學生因確診、自主健康管理、居家隔離、居家檢疫而無法參與國中會考，提供補考機會。考量本次疫情乃不可歸責於學生責任，且會考關係到學生升學權益，為此教育部特為這些因確診而無法補考考生專案處理。

全教總提到，同樣狀況也發生在今年高三學生身上，且高三學生面臨比國三學生更險峻的情況。由於本屆高三是舊課綱的最後一次指考，如果無法專案處理，這些學生將面臨與過去顯然不同的課綱內容與升學方式，就試基礎上與現行高二學生不同。

全教總指出，在現行18歲以下學生沒有疫苗可以施打，且疫情爆發亦非可歸責於學生事務，如果沒有任何補救措施，貿然判定這群學生僅能等待來年與下一屆學生競爭，不僅低估於新舊課綱對於學生的影響，學生還須多花費一年的時間等待升學，顯然嚴重影響這些學生的權益。

全教總認為，教育部應針對因新冠確診影響而無法參與指考的學生，擬定相關補救措施，莫讓這群已經沒有畢業典禮的高三學生，還要承受非歸咎於自身原因，而造成無法升學的窘境。

(旺報 )