台中市水利局已備妥沙包2萬包，同步通知區公所沙包發放作業。（台中市水利局提供／王文吉台中傳真）

受梅雨鋒面及彩雲颱風影響，本週末天氣陰有雷陣雨，亦有短時大雨至豪雨機會，累積雨量偏多，將有短時強降雨及可能累積大雨至豪雨等級。台中市政府水利局明上午8時將開設三級應變中心，並已備妥沙包、防汛鼎塊等防汛物資，提醒市民若遇淹水或水利設施災情，可撥打119或1999專線通報，市府將盡速搶修。

台中市中興、五張犁、后溪底、車籠埤、湖日抽水站輪值人員已進駐抽水站待命應變，同時已備妥沙包2萬包(同步通知區公所沙包發放作業)、防汛鼎塊681塊、251部(大、中、小型)移動式抽水機因應狀況可以隨時待命支援。

水利局長范世億提醒，彩雲颱風將與接下來的梅雨鋒面相繼報到，影響台中市至下周一，有強降雨機會發生，提醒市民保持危機意識，民眾於汛期時保持危機意識，並下載「臺中水情」APP可查詢全市淹水、土石流、避難場所等水情資訊，隨時掌握最新水情。

(中時 )