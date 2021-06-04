科技股積弱不振，隔夜美股收黑；亞股亦走弱。受美科技股跌深影響，今(4)日台股開低21.1點，報17225.06點，盤中一度跌逾百點，最低下探至17084.49點，終場下跌98.75點或0.57%，收17147.41點，丟失5日線，成交量4376.27億元。本周上漲276.55點或1.64%，周線連3紅。

今日外資(不含外資自營商)賣超166.4983億元，投信賣超0.4356億元，自營商買超3.255億元，三大法人賣超163.67億元。單看外資操作，本周來累計賣超27.93億元，本月來累計賣超159.24億元。

盤面上，電子、金融無力撐盤，觀光、玻璃出頭天。晶圓雙雄ADR漲跌互見，台股部分則腳步一致，台積電(2330)收跌0.17%、報595元；聯電(2303)跌幅較深，收跌3.64%、報53元。權值股多在盤下震盪，大立光(3008)收跌0.82%、報3040元；聯發科(2454)收跌0.41%、報977元；值得注意的是，鴻海(2317)午盤反轉，收漲0.9%、報112元。金融股收跌0.63%，金融雙雄黯淡無光，富邦金(2881)收跌0.95%、報72.9元，國泰金(2882)收跌1.43%、報55元。航運、鋼鐵只演半場好戲，類股指數分別收跌1.3%、1.75%，但赴美機位搶手利多仍在，長榮航(2618)逆勢大漲7.23%，亞航(2630)攻頂、收漲停價21.5元；陽明(2609)不受高雄70號碼頭事故影響，仍收漲3.11%。至於鋼鐵股，僅彰源(2030)收漲6.64%、威致(2028)收漲1.65%、海光(2038)收漲0.11%、中鋼構(2013)收漲0.81%及豐達科(3004)收漲3.56%。

紓困4.0猶如強心針，觀光股重見天日，類股收漲1.53%、領漲大盤。其中，國賓(2704)、新天地(8940)勁揚逾6%，遠雄來(2712)收漲5.92%，王品(2727)收漲4.66%，華園(2702)、柏文(8462)收漲逾3%。原物料族群的玻璃股受多頭追捧，類股收漲1.27%，居類股漲幅第二，由冠軍(1806)登頂領漲，台玻(1802)則小漲0.96%。台塑化收漲0.47%領漲油電燃氣，油電燃氣收漲0.42%，居類股漲幅排名第三。新冠本土疫情延燒，防疫概念之一的毛寶(1732)直奔漲停，鎖在39.8元；口罩股康那香(9919)開高走低，收於平盤價36.3元；南六(6504)亦收平盤價165.5元。個股方面，訊連(5203)攜業成打造3D人臉辨識機，吸引買盤進駐，收漲4.49%；京元電子(2449)染疫利空未解，股價收跌1.18%。

今日台股資金偏愛航運多一些，占比36.3%居冠；縱使電子股熄火，資金占比仍有35.98%緊追在後；半導體資金占比19.65%、排名第三。5日RSI為70.48，10日RSI為62.61；9日K值為89.30，9日D值為89.35；20日乖離率為3.91。籌碼面部分，外資忽冷忽熱，今又轉賣超逾166億元。展望後市，法人分析目前市場持續觀望美通膨隱憂、政府基建縮水衝擊，加上國內疫情尚未好轉，即便政府祭出新一輪紓困計畫，預期台股短線仍會劇烈震盪。

(時報資訊)