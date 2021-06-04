紓困4.0起跑、日本疫苗抵台，加上外帶外送業績步步高，推升王品集團（2727)股價4日開盤即一路仰攻，最高來到152元、漲幅9%，收盤價146元、漲幅4.66%，成交爆量來到8,176張，創下2021年最大量，顯示投資市場看好疫情緩解行情。

王品集團自5月17日即率先宣布全台門店暫停內用，僅提供外帶外送服務，至今邁入第19天，而三級警戒將至少到6月中，消費者已經逐漸放棄「自煮管理」，開始用外帶美食療癒心情。王品集團分析過去19天的數據顯示，自主管理第二周(5月24~31日)，比起第一周(5月17~24日)，外帶、外送營收，成長約20%，第三周(5月31 日~6月4日)更有望成長達30%。而消費者的每筆訂單金額也越來越大，第二周(5月24~31日)比起第一周(5月17~24日)。

隨著美日援助的疫苗陸續抵台，提升全民抗疫信心，王品集團呼籲：疫情尚未過去、全民仍須好好待在家裡，盡量減少外出，全島一命，一起為防疫加油。

(工商 )