砷化鎵代工廠-穩懋(3105)5月合併營收為20.6億元，月增1.78%，穩懋正式啟動南科路竹園區廠房興建工程，以租地委建方式興建廠房，契約總金額約15.17億元，路竹新廠預計2到3年完工，以因應未來無線通訊及光感應資料傳輸成長需求。

儘管光電產品處於新舊產品交替，且基礎建設相對平淡，但手機需求增溫，為穩懋營運帶來支撐，穩懋5月合併營收為20.6億元，月增1.78%，年成長3.78%，累計1至5月合併營收為100.85億元，年成長0.26%。

展望第2季，穩懋預估，今年第2季營收將較第1季增加low-single digit(約1%到5%)，單季毛利率預計約為low-thirties(31%到35%)水準，產能利用率則可望因營收成長優於第1季的80%。

去年穩懋剛完成月產能5000片擴產計畫，將總產能拉升到月產41000片，看好5G自2021年到2025年進入需求爆發期，萬物聯網會有更多應用出來，可望帶動砷化鎵更多需求，穩懋日前公告啟動路竹園區廠房興建工程，契約總金額約15.17億元。

根據穩懋董事會於2020年12月25日決議，為因應長期營運成長所需，南部高雄園區租地委建第一期廠房預估投入總價款不超過26.25億元，今年5月7日董事會再通過不包含2020年12月25日董事會通過租地委建第一期廠房價款，預計將再投入100億元資本支出。

穩懋今年資本支出著重在龜山廠區無塵室擴充及路竹廠土建，在路竹新廠加入前，桃園C廠還有一層樓可以擴充，穩懋總管理服務處總經理陳舜平陳舜平在日前法說會表示，高雄路竹新廠是為穩懋未來5到10年生產規劃，將採取分期製造及開發方式進行，產能將隨著未來需求慢慢往上擴充，預估從土建、無塵室建置、生產機台移入到客戶完成認證須要3年以上時間才能有營收貢獻。

(時報資訊)