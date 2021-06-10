旭然(4556)5月合併營收5,319萬元，年成長10％，前5月合併營收為2.18億元，年成長0.78％。旭然表示，受惠半導體、電子、食品化學等產業主要客戶仍保持良好訂單需求，挹注5月台灣地區銷售較去年同期成長7％，加上中國地區銷售動能穩步回升，帶動旭然雲科一、二廠與中國昆山廠整體產能稼動率維持良好水準，另一方面，越南新廠生產應用於半導體、電子產業純水過濾與用水量大的熔噴濾心產品，加上PP材料生產銷售逐步放量創造營收貢獻，皆係創造旭然5月營收繳出月增6％、年增10％，並刷新歷年同期新高成績。

全球半導體產業受惠5G技術普及、汽車、物聯網應用需求明顯增加，為提高供應鏈供貨穩定度、下降政經環境變數影響，皆加大資本支出投入進行分散廠區、擴增產能計畫，且根據國際半導體產業協會(SEMI)最新發布全球8吋晶圓廠展望報告指出，預估2020年至2024年全球持續擴增22座8吋晶圓廠，有助於創造旭然擴大全球業務接單良好發展契機。

旭然指出，集團近年積極推動生產廠區分散計畫，不僅旗下擁有雲科一、二廠、中國昆山廠等生產基地，以及今年越南新廠正式加入生產行列，創造集團全球化接單戰略布局，且憑藉旭然擁有自過濾產品研發、量產至全球銷售佈建之垂直整合優勢，不僅持續深化Filtrafine自有品牌全球接單布局，並同步延伸過濾產品附加價值，朝上游材料生產銷售，壯大集團整體營運規模、提高獲利為重要目標，隨著全球供應鏈重組趨勢明確，觀察今年半導體、電子零組件面對疫情影響供應鏈明顯緊縮，皆積極進行擴廠、增設產能進度，以旭然在半導體暨電子產業多年深厚銷售經驗、長期良好客戶合作基礎，以期創造集團未來接單表現更為明顯之助力。

(時報資訊)