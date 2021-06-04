新冠肺炎疫情持續延燒，高雄傳出多起群聚感染，引發民眾恐慌，繼高市府5月31日正式設立10處社區快篩站後，又宣布6月11日將再新增10處，密集設站提供更便民的快篩服務，但有民眾認為，快篩站夠就好了，設置太多反而浪費資源，而且會提高染疫的風險。

高市府原先只在23家醫療院所設置的篩檢站，但由於高雄陸續傳出多起群聚感染案例，因此在5月底正式成立10個社區快篩站，並宣布6月11日將會在新增10處，屆時高雄共會有43處篩檢站提供有染疫疑慮的民眾使用，而廣設快篩站的美意是為了提高便利性，讓民眾可以就近採檢。

但有民眾認為，目前高雄疫情相對安全，快篩站應該設置在特定的疫情熱區，夠用就好，如果為了讓民眾可以更方便快篩，而將人力吃緊的醫護人員拉到快篩站，似乎有點本末倒置，而且大家都知道會到快篩站採檢的民眾都有一定的風險，如果設置太多站點有可能會提高民眾的感染風險。

高市府衛生局表示，目前符合快篩預約資格的民眾包括5月1日後有雙北旅遊史且有症狀者、與串門子燒烤店相關者、回推5月12日後14天內出現3次或7天內2次呼吸道症狀者、5月18日至31日期間曾赴鳳山區晨間廚房新中崙店的民眾，廣設快篩站是以便民為考量，截至目前還沒有經由快篩站發現的確診個案。

高市府衛生局強調，社區快篩站的採檢流程均符合相關標準，選擇設站的地點也都有經過妥善的評估，民眾篩檢時，一定還是會要求保持社交距離並戴好口罩，只有在採檢的瞬間，才可以將口罩取下，所以在附近的民眾，只要保持好社交距離、戴口罩，就不會有感染的疑慮。

(中時 )