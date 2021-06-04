港股連跌3天，恆生指數早盤一度跌逾200點時見買盤接手，一度重上兩萬九關卡，不過最後還是收28,918.1點，跌47.93點或0.17%，周線跌206點，跌幅為0.7%。至於國企則收10,805.64點，跌21.14點或0.2%。

大型科網走弱拖累大盤，美團收跌1.7%，小米集團跌1.5%，騰訊跌0.6%，阿里巴巴跌0.3%，京東集團跌0.1%，百度也挫3.1%。

至於明源雲跌3.6%，微盟跌3.3%，金山軟件跌3%，金蝶國際也跌2.6%。

金融股個別表現，友邦保險漲0.4%，工商銀行漲0.8%，建設銀行漲0.6%，香港交易所漲0.5%，匯豐控股、中國人壽與中國平安則都跌0.5%。

汽車股亮眼，吉利汽車有信心2021年銷售量可達成，股價飆6.2%，是表現最好大型股。長城汽車漲6.2%，比亞迪漲1.1%，東風集團漲1.2%，廣汽集團也漲2.5%。

中芯國際被列入禁止美國人投資，以及有解放軍背景的中企名單，股價收跌2.7%。

(時報資訊)