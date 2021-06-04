國發會從全國374個青年團隊中，核定30處「青年培力工作站」，通過率只有8％，每案最高可補助300萬元；南投縣是唯一通過3處的縣市，而且都是暨南大學培育的青年領袖，包括就讀新興產業博士班陳巨凱、公共行政博士班王嘉勳、及畢業於東南亞學系人類學碩士班的吳宗澤。

暨大校長武東星指出，由於教育部大學社會責任USR推動中心也設於該校，讓暨大成為台灣推動地方創生與在地人才培育的重鎮。

在埔里經營「順騎自然」單車租賃的陳巨凱，與暨大通識中心R立方學堂合作，在埔里推出認識文化與歷史的單車小旅行，進而發現環境髒亂與友善路權問題，因此連續舉辦埔里無車日、環境日、生態城鎮園遊會、森林逐燈祭、嘉年華會、木生昆蟲博物館百周年等，累積鎮民的認同感。陳巨凱以近10年的經驗，提出埔里鎮的5個議題，分別為青年返鄉的自生能力與商業模式、空間與土地活化受限、不切實際的人口想像、地域品牌振興與世代觀念差異等。

穀笠合作社吳宗澤，提出「營造農村放伴圈」，希望培養以農村為主體的青年行動者，在各農村蹲點生活，同時引入交換的放伴（早期農忙時互相幫忙）機制，強化原有互助的社群支持系統，藉此打造移居的社會條件，吸引更多願意到農村的行動者，同時傳承農村文化。

仁愛鄉東岸部落產業促進發展協會、賽德克族的王嘉勳，921後在原鄉蹲點超過20年，透過特用作物苦茶、茶葉、咖啡的栽種，建立返鄉創業支持體系，建構在地青農組織循環合作經濟「溝通＋共識＋共同合作」機制。媒合外界專業師資，輔導返鄉及留鄉青年學習友善農耕技術，重新凝聚農村協力、互助發展意識，並融合地方產業特色文化，創意行銷型塑產業亮點，開發創新商業模式，協助青農降低產銷成本，從而創造青農脫貧契機，增加返鄉意願。

台大社會系教授陳東升指出，青年工作站是一個接納無論是U turn或是I turn支持與陪伴的平台，大學則扮演最有力的支持者，建立資源、研發、與創新的聯繫紐帶，期待這些青年工作站，能夠成為暨大學生的實習據點，培育下一代的青年領袖，讓地方更具有韌性，成為落地深耕、開枝茁壯、永續發展的新典範。

(中時 )