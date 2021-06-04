又有員警確診 全國警察機關累計至39人 20:382021/06/04 中時 林郁平 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 警政署統計截至4日，全國警察機關共39人確診。（資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北市大同分局傳出警備隊、勤指中心兩名員警確診後，4日又發現延平北路派出所一名員警也確診，警方緊急將全所30人隔離並進行快篩，也暫時將派出所關閉清消。 警政署統計，今日又新增兩人確診，使總人數達39人，此外，居家隔離86人，自主健康管理41人。 確診的警察單位中，以北市22人最多，新北市14人次之，其餘單位都未增加或傳出疫情。 陳零九曝確診後最新狀況 遭網友謾罵致歉：做得不夠周全 主播林彥汝確診12天仍出現1症狀 曝檢疫所隔離狀況 (中時 ) #新冠肺炎 #台灣 #確診 #警察機關 #派出所 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新北消防員又確診 新板分隊1隊員PCR陽性已累積2例 12:342021/06/04 社會 新北確診數壓不下來 侯友宜再次呼籲「低度再低度」活動 11:342021/06/04 生活 疫情衝擊科技大廠 泰金寶澄清 營運無重傷 04:102021/06/04 財經要聞 確診學生單日增25人 各級學校累計達377人 11:092021/06/04 生活 確診學生單日增25人 各級學校累計達377人 大專院校最多 13:162021/06/04 生活 渣打銀行內勤員工確診 5／14起在家辦公未接觸同仁 16:252021/06/04 生活 亞東醫院傳暴力 1確診老翁毆打護理師逃離病房警追緝中 16:112021/06/04 社會 確診翁毆打亞東護理師逃回板橋家 分局長帶隊封鎖監控中 17:022021/06/04 社會 爺爺確診離世 家人視訊淚別 04:102021/06/04 生活新聞 阿中稱不是好跡象 喊話端午節勿返鄉！本土疫情現新高峰 年輕確診上升 04:102021/06/04 焦點要聞 台中家庭群聚一家9人全染疫 爺爺確診亡無人送最後一程 09:542021/06/04 社會 社會熱門新聞 北投驚傳1家年邁3口陳屍屋內 53歲女兒高燒送醫 - 社會 信義區大船入港？汽車水中行駛「一次刷倒9台機車」 網笑問賠償算誰 - 社會 大雨一次全倒光 忠孝東路大淹水民眾笑不出來喊苦 - 社會 大同分局延平北路派出所1警確診 30人隔離、快篩中 - 社會 豪雨天怨鄰居「頂樓瀑布」炸自家大門 他PO文遭圍剿：檢舉老天爺啦 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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