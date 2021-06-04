北市大同分局傳出警備隊、勤指中心兩名員警確診後，4日又發現延平北路派出所一名員警也確診，警方緊急將全所30人隔離並進行快篩，也暫時將派出所關閉清消。

警政署統計，今日又新增兩人確診，使總人數達39人，此外，居家隔離86人，自主健康管理41人。

確診的警察單位中，以北市22人最多，新北市14人次之，其餘單位都未增加或傳出疫情。

(中時 )