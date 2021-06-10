新冠疫情衝擊下，社福機構雪上加霜受到嚴重衝擊。主要服務身心障礙家庭的身心關懷的天使心家族基金會，疫情爆發後，5月份捐款立即減少25％，疫情持續延燒，基金會擔憂服務經費會造成雪崩式下滑，對原本已弱勢的身心障礙家庭影響更加劇烈。

如天使心家族基金會臺北服務處更積極的關懷與實際的協助確診身心障礙家庭，從確診的那一刻起，便展開一步步陪伴身心障礙家庭的歷程，家庭中主要經濟來源確診了，卻因為擔心家中的媽媽需要獨自照顧孩子而不願意離開到防疫旅館甚至是醫院，媽媽照顧情緒障礙的身心障礙，又擔心爸爸的狀況，真的身心交瘁到了極處。

天使心家族透過關懷網絡在得知狀況後，由爸爸信任的社工不斷的電話關懷，同時允諾連結家庭需要的資源，並通報政府單位聯合協助，確診爸爸終於願意與妻兒分開，並積極地接受治療。

疫情嚴峻停課情況下，原本在機構或是學校的身心障礙兒童也被迫待在家中，大部份身心障礙童有情緒上的困擾，長時間待在家中，除了復健醫療無法持續影響身體狀況，情緒上更容易不安而吵鬧，讓父母在防疫同時要24小時照顧身心障礙兒童導致身心俱疲。

天使心家族在疫情期間，把原來實體身心障礙家庭的服務，轉換為線上互動，透過電話關懷父母們的心情，更利用線上會議軟體組成家長群組，每天定時為身心障礙家長們打氣，緩解他們在家照顧的壓力和不安，讓身心障礙家庭能夠得到正向能量。

疫情爆發後，造成大家恐慌，身心障礙家庭更勝於一般民眾。天使心家族不能因困難而中斷服務，反而更需要在此時成為他們的依靠，當捐款持續減少必定衝擊到服務，影響全臺受助的1400個家庭，面對不知何時結束的疫情，需要社會大眾幫助我們一起共渡此一艱難時刻；捐款可洽天使心家族基金會官網。

(中時 )