雨彈狂炸北市，松山高中前淹水。（民眾提供／張穎齊台北傳真）

暴雨狂襲，中央氣象局4日下午2時55分對北市發布大豪雨特報，北市府表示，北市的12個行政區中就有9個區，雨量都超過原本下水道設計的保護標準，導致淹水，其中在大安區台灣大學雨量站測得的最大時雨量達209毫米，創下北市史上最高整點雨量紀錄。

北市府表示，雨量主要集中於大安、信義、南港、文山、內湖、松山、中山、中正等行政區，在這次的大豪雨事件中，文山區的2座滯洪池滯洪功能都正常發揮到蓄滿，負責信義集水區的玉成抽水站，也提早滿載運轉全速排放，另外設在內湖大溝溪跟金瑞里的2座滯洪池，也都發揮調洪功能，將雨勢的影響降到最低。

水利處說，根據目前獲得的市區各雨量站量測數據，這次大豪雨過程包括大安區台灣大學雨量站測得的最大時雨量209毫米、信義區挹翠山莊站達129.5毫米、南港區南港九如里站達117毫米、文山區文山站達116毫米、內湖區潭美國小站達106毫米、松山區松山站達104毫米、中山區五常國小達88毫米、中正區中正國中站達84.5毫米等。

「經洽氣象局若雨量數值無須校正，將是北市史上最高整點雨量紀錄！」水利處強調，時雨量都已經遠遠超過，北市雨水下水道保護設計標準每小時78.8豪米。

水利處指出，從中午12時就已成立水情監視小組，並依據雨勢的應變需求很快的提升至成立防汛搶險隊，動員所有抽水站、抽水機動隊、外租抽水機具等投入防救災，再接獲道路積水情況後，就立即派遣抽水機動隊前往現場，在雨勢趨緩後，各處路面積水情形也隨之消退，下水道系統設施都運作正常。

「老天在久旱後一下子給大豪雨，即使北市擁有全台完成度最高的下水道系統，也難以消受！」水利處補充說明，這次文山區的最大時雨量達到116毫米，文山區2座滯洪池首次蓄到滿庫。

(中時 )