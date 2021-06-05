聯電榮譽董事長曹興誠昨批評「藍營人士天天吵罵，唯恐台灣不亂，品行可謂墮落不堪」，國民黨團總召費鴻泰今天回擊，聽說曹興誠是新加坡人，外國人在台灣指指點點合適嗎？相較於郭台銘，曹興誠有拿錢出來幫台灣人買疫苗嗎？不是中華民國的國民，少在這裡講道德仁義，因為你不配。

曹興誠日前在企業界友人群組，不認同國民黨對防疫政策的批評，提到「藍營人士天天吵罵，唯恐台灣不亂，品行可謂墮落不堪」，他昨天證實此事，並說國民黨沒有做什麼，也不努力，憑什麼批評，並肯定疫情指揮中心做得很好，應該給予掌聲。

對此，國民黨團總召費鴻泰說，他不知道曹興誠是哪國人，是中華民國還是其他國家，身旁得藍委鄭麗文提醒是「新加坡人」，費接著說，若曹興誠是新加坡人，麻煩不要管台灣的事，外國人在台灣指指點點合適嗎？

費鴻泰表示，不知道曹興誠有無打疫苗，若跟台獨大老、自由台灣黨創黨主席蔡丁貴一樣接種輝瑞疫苗後，回國後要台灣人要勇敢，請問你的良心是什麼顏色？

費鴻泰怒批，相較於郭台銘，曹興誠的道德良知差很多，郭台銘把錢拿出來捐贈500萬劑輝瑞疫苗，但賣古董很賺錢的曹興誠，有拿出1元幫台灣人買疫苗嗎？不是中華民國的國民，少在這裡講道德仁義，因為你不配，我們鄙視你。

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(中時 )