指揮中心今日公布新增476例本土、35例校正回歸，確診個案中新增37例死亡，其中1名為30多歲男性。中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩表示，該男子本身住在高風險區，5月中旬就發病，這段時間有詢問過他，並未知道有無慢性病，會再進一步了解。

今新增37例死亡個案，共計為男性25位、女性12位，年齡介於30多歲至90多歲，發病日介於5月2日至5月30日，確診日介於5月15日至6月2日，死亡日期介於5月23日至6月2日。

指揮中心公布38例死亡案例。（圖／指揮中心提供）

其中1名死亡為30多歲男性，有萬華接觸史，5月11日出現咳嗽、呼吸喘等症狀，入住集中檢疫所，5月18日轉住院，5月23日確診、6月1日死亡，為37例死亡案例中最年輕。

指揮中心提供今日死亡名單。（圖／指揮中心提供）

周志浩表示，該男子住在高風險區，5月中旬就開始有相關症狀，一直住在醫院，並未知道有無淺在慢性病史，6月1日病逝，會再進一步了解。

另外，醫療應變組副組長羅一鈞表示，昨天分析的死亡病例當中，年齡大於60歲大於佔89.1，死亡個案平均年齡是72歲，所以是偏高，其中所有的死亡個案81.7%是有慢性病史，從發病到死亡平均日數是8.3天，從5月中旬有重症還是有一定的比例，最近個案數會增加反應，也反映在5月中旬及下旬，中老年人累計的個案出現的死亡情形。

(中時新聞網)