桃園有市民成全國首例自費接種AZ疫苗血栓，自費70萬免疫球蛋白治療保命，桃園市長鄭文燦宣布將由市府募集的防疫基金支應，直接以慰問金方式付清，讓市民不用等救濟金。另外龜山德士凸輪移工群聚案再增2位確診，累計達14位，加上銘龍電子3位員工，以及1名印尼籍看護工，桃園累積18位移工染疫。

鄭文燦說，桃園有30餘歲的余姓市民，上月12日在桃園醫院自費接種AZ疫苗第一劑，22日發生不良反應，到林口長庚紀念醫院就醫，專案小組特別針對血栓併血小板低下症候群，施以免疫球蛋白治療，幸運復原出院。

鄭文燦說，余男自費70萬元的醫藥費，有向桃園市衛生局申請藥害救濟申請，市府受理後報給疾管署藥害救濟審議委員會審核，為了給市民關心與支持，宣布70自費的萬醫藥費將由市府募集的防疫基金支應，直接以慰問金方式付清住院和醫藥費，不用等待申請救濟金。

鄭文燦相信疫苗安全有效，極少數不良反應會積極追蹤，疾管家APP也會通知，針對桃園7萬名打完疫苗者也會公衛追蹤，如果發生類似事件一樣會高標準協助。

針對移工群聚部分，鄭文燦說，龜山德士凸輪移工群聚案，是因有一主管曾到維納斯酒店群聚，成感染源頭，傳染給越南籍的工班，演變成14人的移工群聚感染，採檢200餘位、隔離將近100人，雖然發生在其中1棟，但工廠3棟全停工消毒，今新增2例、案號尚未出爐，但基本上都在隔離的範圍，「目前仍是在可控的階段！」

鄭文燦說，桃園移工確診數包括德士凸輪14人、銘龍電子3人和1位印尼籍看護，累計18人確診，2個工廠、1個看護都是在匡列的範圍當中。衛生局長王文彥也說，桃園目前總計407例確診案，有案號的移工累計16例，以全市移工9萬人計算，盛行率每萬人1.77，和一般市民每萬人1.79相當，未有明顯增加。

(中時 )