美國聯邦參議員達克沃絲（Tammy Duckworth）、蘇利文（Dan Sulliva）及昆斯（Chris Coons）偕國會幕僚一行10人將搭乘美國專機訪問。訪團在台期間將與政府高層就台美關係、區域安全等各項重要議題交換意見。外交部對美聯邦參議員組團來訪表達誠摯歡迎。

外交部指出，訪團成員涵蓋民主、共和兩黨聯邦參議員，其中達克沃絲及蘇利文參議員均為聯邦參議院軍事委員會成員，曾多次在美國會投票力挺友台議案。昆斯參議員是聯邦參議院外交委員會成員，也是紀律委員會主席及撥款委員會「國務院暨外交運作小組」主席，並為《台灣保證法》（Taiwan Assurance Act）及《台北法》（TAIPEI Act）的共同提案人，三位參議員均是台在美國會的長期堅定支持者。

外交部表示，該團是聯邦參議院軍事委員會自去年疫情以來首度規劃的國際訪團，此行將我國納入優先訪問國家，展現美國國會跨黨派對台美關係一致的堅定支持。外交部由衷感謝達克沃絲、蘇利文及昆斯參議員對我各項議題鼎力相助，相信此行將有助進一步深化我與美國國會的深厚情誼。

美國在台協會（AIT）指出，達克沃絲參議員為伊拉克戰役退伍軍人、美國紫心勳章受獎人，於眾院服務期間，達克沃絲為軍事委員會成員，並致力為受薪家庭、創造就業機會及退伍軍人等議題發聲。蘇利文參議員在軍事及國安事務均有卓越服務表現。他目前為美國海軍陸戰隊備役上校。昆斯參議員為參院多個委員會成員，包括撥款、外交、司法、小型企業及創業、及倫理等委員會。

(中時 )