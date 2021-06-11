新北市政府於今（11）日宣布，停辦今年度原住民族歲時祭儀文化相關活動。（原民局提供）

歲時祭儀活動是原住民族最重大盛事，新北市每年多在8至10月間舉辦大型原住民族歲時祭儀活動，除傳續原住民族傳統文化外，更是藉此凝聚族人情感，也讓社會大眾看見原住民族珍貴的傳統祭儀文化。因近期新冠肺炎疫情持續嚴峻，考量族人的健康及安全，新北市政府於今（11）日宣布，停辦今年度原住民族歲時祭儀文化相關活動。

原民局長羅美菁表示，目前全國仍在疫情的三級警戒當中，防疫優先。原規畫邀集原住民族領導人及各區協進會理事長共商今年度原住民族歲時祭儀活動的舉辦模式。

因新冠肺炎疫情未見趨緩，改以電話逐一徵詢意見，多數均表示：「因疫情嚴峻，全國進入三級警戒，無法邀請頭目及幹部討論歲時祭儀整備、祈福及聯繫工作，甚至更無法聚集族人進行原住民樂舞培訓，願意配合市府政策，共體時艱。」

羅美菁表示，為積極守護族人的健康，在徵詢及取得各族群領導人及理事長意見後，決定停辦今年度原住民族傳統歲時祭儀文化相關活動，以保護族人安全，更感謝全體族人的團結抗疫。

原民局進一步說明，每年最盛大的原住民族文化活動，包含各族群的傳統歲時祭儀，如阿美族的豐年祭、泰雅族的祖靈祭、排灣族的收穫祭，以及各區辦理的原住民族歲時祭儀等大型活動，平均每場次超過千人以上的族人、市民，甚至外國朋友一起參加。

尤其，大家所熟知的大圍舞，是由每一位族人手牽著手共同圍著圓圈跳舞，且需要長時間及近距離接觸，具有高度傳播風險，因此，不得不宣布停辦。

此外，原民局原訂於暑假期間為國中小學生舉行的「部落文化學習營」，也因應防疫停辦。為落實防疫工作，原民局所屬場館不對外開放，文化健康站及原住民部落大學亦配合停站及停止實體課程至6月28日。