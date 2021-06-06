大S昨(5日)不滿汪小菲微博發表兩岸政治言論，火大向台灣媒體宣布正在辦離婚手續中，消息一出轟動兩岸演藝圈，連汪小菲本人也傻了，向陸媒坦言：「我不知道。」先不論小倆口是否真的會離婚，但大S、汪小菲昔日上大陸真人秀《幸福三重奏》的片段也被翻出，看得出來個性火爆的汪小菲，真的很不會哄女人。

大S、汪小菲驚傳10年婚變，讓兩人昔日節目上的互動也一一被起底。例如大S有次在《幸福三重奏》中與汪小菲吃飯吃到一半，她突然問了汪小菲一個問題：「你有沒有後悔娶到我啊？」一臉認真地看著老公，期待對方答案。

汪小菲支支吾吾吐出死亡答案。（取自微博）

大S的這道送命題，讓正在吃飯中的汪小菲整個人傻了，沉默了約3秒之久，才支支吾吾地回答：「你你你…，大家…大家都挺好的。」小倆口又繼續沉默了起來，氣氛超尷尬。

其實在拍真人秀之前，大S才因為第三胎胚胎發育不全而流產，導致在錄影中不時流露出脆弱情緒，所以汪小菲的回應也被網友大罵：「汪小菲這種回答就是死亡回答！什麼叫都挺好的？？？不後悔都不會說嗎？寶貝你怎麼會這樣想都不會說嗎？剛流產心情肯定更差難免想東想西…就這？都不會安慰…」。

但也有人認為，汪小菲回答之所以這麼小心翼翼，是因為知道老婆剛流產吧，怕惹老婆生氣傷心，「剛失去一個孩子他如果沒事人一樣，女的心理得多不爽啊。」

另外根據聯合報報導，徐媽媽今日透露大S情緒已稍稍平復，更慶幸好在小倆口分隔兩岸，吵不太起來，就怕女兒婚姻真的因為疫情散了。

(中時新聞網)