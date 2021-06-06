美日相繼捐贈疫苗給台灣，不過副總統賴清德今天表示，疫情仍嚴峻，減少移動、群聚是防阻斷感染的方式之一，呼籲接下來的端午連假，國人非必要勿返鄉，降低南來北往的跨區域移動，保護家人及自己，同時減輕第一線防疫人員負擔。

賴清德在臉書表示，疫情雖然嚴峻，但台灣並不孤單！繼日本送來124萬劑疫苗後，今早，美國訪問團達克沃絲參議員、蘇利文參議員、昆斯參議員也帶來好消息，台灣被列入第一波美國疫苗共享名單，將獲75萬劑疫苗。

他說，台灣是共享民主價值的堅實夥伴，他感謝同屬民主陣營的好朋友美國及日本，在艱困的防疫時期，用實際行動相互扶持合作，共同為減緩疫情而努力。

賴清德表示，疫苗陸續抵台，正以最快速度檢驗、分配至地方，在上周紓困振興特別條例部分修正案在立法院三讀通過後，全民施打COVID-19疫苗完全免費，請大家依公布的順序登記、施打。

不過他也強調，疫情仍嚴峻，請國人體諒，繼續嚴守防疫指引，減少移動、群聚是防阻斷感染的方式之一，接下來的端午連假，他拜託國人朋友非必要勿返鄉，降低南來北往的跨區域移動，保護家人及自己，同時減輕第一線防疫人員負擔。

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(中時 )