隨著持續延燒與擴散，全台持續維持第三級防疫警戒，且除了中央疫情指揮中心外，各縣市首長也都紛紛親上火線召開防疫記者會，向各地民眾說明最新狀況。根據一份民調顯示，最多網友認為台北市長柯文哲的防疫措施對疫情防堵最有成效，且最值得信任、表現最好，新北市長侯友宜則名列第二。

網路媒體《NOWnews》以為「全國動起來防疫！各地縣市召開的防疫記者會，您有去看嗎？」為題，進行網路投票，投票時間為6月2日至6日，截至6日晚間7時，參與投票的網友中，有83.76%網友表示自己所在縣市的地方首長有召開過防疫記者會，8.66%網友表示沒有，另外有7.58%表示不清楚。

該民調也詢問網友，有看過哪些地方首長開過的線上直播記者會，看過台北市記者會的網友有25.5%，新北市22.86%，台中市14.62%，高雄市8.42%，桃園市5.66%，彰化縣4.41%，台南市3.52%，新竹縣、市2.54%，雲林縣2.12%、宜蘭縣2.02%、花蓮縣1.53%、屏東縣1.53%、苗栗縣1.5%、南投縣1.43%、台東縣1.23%、嘉義縣、市1.11%。

至於在眾多地方政府記者會中，您有覺得哪個首長的防疫措施對疫情防堵最有成效，且最值得信任、表現最好？有32.5%網友認為是柯文哲，25.04%網友認為是侯友宜，而認為是台中市長盧秀燕的則有16.34%、高雄市長陳其邁8.96%、彰化縣長王惠美3.86%、桃園市長鄭文燦3.44%、台南市長黃偉哲3.13%、其他2.78%、雲林縣長張麗善2.01%、南投縣長林明溱1.93%。

此外，有部分縣市的直播記者會，觀看數甚至超越了中央流行疫情指揮中心，對此，有66.61%網友認為，地方政府的資訊比較新，能即時知道防疫措施，讓市民能更了解所在縣市政策；17.39%網友認為能藉此比對中央跟地方是否有出入或溝通不全；9.73%網友認為太多記者會，資訊太過雜亂，不如全由中央統整再公告，另外有6.27%網友表示沒感覺。

(中時新聞網)