台灣護師醫療產業工會理事長陳玉鳳PO出2至5月護理人員統計表。(取自陳玉鳳臉書)

近日台灣本土疫情肆虐，曾任台大醫院護理師的民眾黨立委蔡壁如也重回第一線幫忙，她今(7日)在臉書透露，「痛心！！！護理師離職潮還是爆發了！有護理師表示可能無法繼續工作，因為婆婆已經警告如果繼續下去，就不讓她回家」。

蔡壁如7日在臉書指出，「抗疫天使」是個好聽的名詞，但現實的疫情之下，暴力、岐視和不友善對待卻也真實上演中，自己接受徵召加入這波抗疫護理師的行列，所以有一個退休護理師的line群組，透過這個群組，大家彼此互相打氣、加油，因為重新站上第一線抗疫，除了天生的使命感之外，還需要很大的勇氣。

蔡壁如透露在群組裡，有護理師說不敢回家，因為怕害到家人成為高風險的染疫者，所以考慮搬到外面住，還有位年資21年的學妹，本來今年七月要離職，五月爆發疫情後，護理長的一通電話，讓她重新回到急診室，她打趣地說「婆婆看到學姊都勇敢投入第一線了，不好意思叫她離職...家人間溫馨的交流，是支撐這份工作最大的力量」。

因此蔡壁如說，第一線的護理人員，面對醫院高壓的工作壓力、面對隔離中的新冠肺炎患者，有時是無奈的壓力、面對家屬的哀求與要求，更是心力交瘁的壓力，回到家，面對家人既是關心，又是壓迫的心情，百味雜陳，護理人員也是平凡人，會猶豫，也會不知所措。

蔡壁如指出，護理師實際上在工作時，常會面臨到患者追問「何時輪到我施打疫苗」，如果政府遲遲不給一個可依循的答案，那社會上「染疫者與非染疫者」、「醫護人員與染疫者」之間的對立和撕裂會益發嚴重。

蔡壁如說，除了要感謝醫護師們及他們的家人外，更要問的是，過去向衛福部長陳時中提出的「防疫保險」、「社區快篩站經費盡速撥款」、「盤點重症資源，資訊公開建置」等幾項建議，執政黨到底有沒有聽進去。

蔡壁如更指出，站在第一線的護理師是真正的勇者、抗疫天使需要你我的支持，同時也要跟護理師們的家長及家人說，「謝謝你們的支持，在大愛與小愛之間的拉扯與權衡，更令人無比心疼」，「不止是說說而已，之前我提出支持第一線護理人員的七項建議，陳時中部長，你聽見了嗎？」

關於護理師離職潮一事，陳時中6日表示，「我們當然也很關心，在這段期間，護理人員承受非常很大壓力，但仍堅強面對，非常感謝，事實上沒有離職潮，整體而言，5月份全台護理人員比以往多了469人，且雙北市人力也陸續增加，非常感謝，經詢問北部醫院的護理部，除了台北市聯合醫院尚未回覆，其餘醫院都表達沒有這樣的離職潮」。

對於陳時中的說法，台灣護師醫療產業工會理事長陳玉鳳6日在臉書回應，「陳部長說增加了469位，沒有離職潮，所以玉鳳馬上把資料找出來用數據證明，好奇怪的數字落差喔！『總數只有增加265位』，這是不是把徵召的護理人員也算進去了，才增加了上面的數字，但2到5月一共流失了795位護理人員，現在加進來265位，也一樣是減少了550位護理人員，對於護理人員的工作量緩解也沒有辦法有立即改善和舒緩。」

(中時新聞網)