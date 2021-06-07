1名超商女店員在網路上分享近期遇到的4個事件，包含性騷擾、遭不理性客訴和感人故事等；而其中1個事件在網路上引發大量討論，內容為她遭1名男客人要求製作拿鐵時，牛奶要使用「母乳」，她委婉表示沒有此服務項目後，對方竟用輕蔑的語氣說「妳可以轉過去『自取其乳』」，涉嫌性騷擾，誇張內容讓網友痛批太噁心。

1名超商女店員在Dcard上發文公開4個工作中遇到的印象深刻事件，第1件為1名中年男子在超商買了2張到台中的客運票後，竟將其中1張拿給她，對她說「疫情正熱，台北淪陷了，跟我去台中避難」，她後來趕緊找理由將對方打發走；第2件為1名男客人要求她做熱拿鐵，並指定要用「母奶」，她回絕對方後，男子竟然說「妳可以轉過去『自取其乳』」，疑似有性騷擾意圖。

1名超商女店員在網路上分享近期遇到的4個事件，包含性騷擾、遭客訴、感人故事等。（圖／翻攝自Dcard）

該女店員說，第3件事是她遭1名婦人投訴，超商與知名餐廳聯名的微波食品沒有餐廳本身的食物好吃，該婦人最後氣到罵「I will sue（控告）you」，而她則回應「Okay, I’ll wait.Have a good day」；最後1件為1名男童經常到店內「微波冰棒」，她詢問之後得知冰棒融化的味道，很像男童阿嬤煮的芋頭西米露，男童因為想念阿嬤才會這麼做。

許多網友則留言「弟弟吃的不是冰，也不是西米露，是思念啊」、「第二個也太噁」、「為什麼要在最後面放洋蔥啦」、「我是全家店員，我如果是妳，遇到這麼多變態應該會瘋掉」、「母乳那個也太噁，好想把拿鐵潑到他臉上」、「第三個蠻智慧回答的，最後一個太洋蔥了吧」。

(中時新聞網)