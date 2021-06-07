食藥署已於6月7日下午完成首次輸入Moderna公司COVID-19疫苗共二批、計14萬8800劑（批號3002544：13,800劑及批號3002615：135,000劑）之審查與檢驗並核發封緘證明書，將於同日傍晚赴倉儲查訖封緘放行。

首次輸入Moderna公司COVID-19疫苗共二批、計150,000劑，於5月28日晚間自盧森堡空運抵台入庫，食藥署指出，當日即配合派員赴低溫倉儲現場監督拆箱、核對疫苗批號、清點數量、查核運送冷鏈，並抽取樣品每批600劑、進行疫苗外觀異物檢查。

食藥署表示，疫苗樣品攜回食藥署國家實驗室進行外觀、鑑別、pH值、純度、不純物、RNA含量、RNA包覆率、細菌內毒素、無菌等試驗，經同步審查文件資料與檢驗皆合格後，已於6月7日下午核發封緘證明書，旋即赴倉儲封緘。經完成封緘之疫苗即可交由疾病管制署進行後續疫苗接種作業。

(中時 )