莫德納疫苗預計9日開打，台北市長柯文哲日前表示，因有AZ和莫德納可打，恐有醫護會因而觀望，但民進黨台北市議員簡舒培卻爆料，北市府等到2日才通知醫護人員施打，有醫生等不急，已跑到新北市去打。

新冠肺炎疫苗陸續到貨，不只有AZ疫苗外，莫德納疫苗預計9日開打，外界質疑醫護恐會挑廠牌。對此，柯文哲7日表示，這未來會變成大問題，北市醫院尚有6900劑AZ疫苗未施打，這些不打的疫苗乾脆繳回來算了。

不過，簡舒培昨（7日）卻在臉書發文表示，柯文哲5月31日才向台北市基層醫護致歉，說因為科學考量，才讓基層診所醫護施打順序往後，等到本月2日才開始通知基層診所醫護醫事人員開始施打，到現在還有基層醫護都沒接到接種通知，有診所醫生等不及跑到新北市去接種。

另外，簡舒培稱，自己收到台北市牙醫公會陳情，指同為第一類人員的牙醫助理，還未接到市府通知安排接種疫苗，經過協調後，牙醫公會7日才收到衛生局給的5050個流水號，讓牙醫公會可以發編號給牙助去施打，所以怎麼會有沒人打疫苗的狀況呢？

簡舒培直言，柯文哲這樣的說法，無疑再次污名AZ疫苗，讓大家以為專業醫護不信任AZ疫苗，影響一般民眾對AZ疫苗的信心，當然也會影響普遍施打時民眾接種意願，妨礙國家防疫工作。

(中時新聞網)