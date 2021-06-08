國民黨立委鄭麗文今天在立法院質詢行政院長蘇貞昌，佛光山跟鴻海創辦人郭台銘想捐疫苗，被外界認為政府卡他們，蘇貞昌說，郭台銘要捐疫苗，那他必須要有疫苗；鄭麗文突然頓住，再問蘇貞昌，「你是說他沒買到？」蘇貞昌說兩手一攤，「對啊，他手上沒疫苗啊！」

鄭麗文質疑，蘇貞昌這說法是在指佛光山跟郭台銘都在欺騙台灣人？蘇貞昌說，不要扭曲他的說法，他沒講他們在騙，只是他現在要捐疫苗，問題是國外沒有疫苗，「如果他手上有疫苗，我們很高興啊，很熱心，政府也很贊成啊！」

衛福部長陳時中說，現在的問題是在沒辦法確定郭台銘有沒有貨，但他們現在也決定不需要在這邊一直繞，衛福部直接發電訊跟BNT原廠問，如果有人要捐，要辦什麼手續，三方的契約要怎麼打，「盡力去幫忙促成這事。」

鄭麗文也追問，衛福部要給嬌生還有BNT緊急授權，這是跟郭台銘還有佛光山有關？陳時中證實，BNT的緊急授權跟郭台銘有關，如果順利的話，他們把EUA準備好，速度會快一點。

蘇貞昌在答詢綠委周春米時，也解釋為何藥廠一定要跟政府談，主要是廠商把藥品進到一個國家，當疫苗還是限量的時候，去任何國家都希望有司法豁免，發生損害的話，政府願意負擔責任，這樣他們才輕鬆，這也是為什麼大藥廠都已經發表，說他們只跟政府談，不願跟個人廠商等談，就是因為司法豁免權跟責任負擔只有政府能做到。

蘇貞昌說，無論郭台銘或是佛光山，政府都很感謝也很肯定，也願意幫忙，但是因為疫苗要打在國人身上，政府要保障國人健康，所以一定要有原廠證明或同意書。

陳時中說，基本上不管捐贈或是購買，最終責任都在政府，因為這涉及廠商希望有訴訟免責、延遲交貨免責，政府還要負責健康監測、不良反應報告；WHO也講很清楚，建議有不是原廠來的貨，都要跟原廠來查證，現在我們也是如此，所以衛福部才發函給BNT，問捐贈的契約怎麼訂定符合三方需要，沒有這樣的前例。

周春米問陳時中這是不是代表政府跳到第一線去簽約？陳時中說，還沒進行到這裡，只是先跟BNT問；他也特別強調，大家有些誤會，好像政府不要，「政府不會不要（疫苗），問題在有沒有貨，原廠願不願意」，還有三方合約到底怎麼樣開，現在決定要跳脫泥淖，直接跟BNT請教，畢竟是他們要出貨。

(中時 )