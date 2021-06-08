嘉義地區下午3點多雷聲大作，接著開始下豪雨，嘉義縣竹崎與中埔鄉雨水幾乎用倒的，根據氣象局測站資料，竹崎、中埔測站下午3點到4點雨量加起來都超過百毫米。

根據中央氣象局局統計資料，8日下午3點到4點的資料，中埔測站101.5毫米、竹崎鄉獨立山測站89.5毫米、番路鄉大湖山測站81毫米、竹崎測站60.5毫米、番路測站51毫米。

這波大雨來得又快又急，目前雖未有災害傳出，但臉書上有鄉民陸續發出路面淹水影片等，後續狀況值得觀察。

(中時 )