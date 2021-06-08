嘉義大雨狂下 竹崎、中埔時雨量破百毫米 17:252021/06/08 中時 張亦惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 嘉縣山區今天下午三點左右開始下起大雨。（翻攝自氣象局網頁） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 嘉義地區下午3點多雷聲大作，接著開始下豪雨，嘉義縣竹崎與中埔鄉雨水幾乎用倒的，根據氣象局測站資料，竹崎、中埔測站下午3點到4點雨量加起來都超過百毫米。 根據中央氣象局局統計資料，8日下午3點到4點的資料，中埔測站101.5毫米、竹崎鄉獨立山測站89.5毫米、番路鄉大湖山測站81毫米、竹崎測站60.5毫米、番路測站51毫米。 這波大雨來得又快又急，目前雖未有災害傳出，但臉書上有鄉民陸續發出路面淹水影片等，後續狀況值得觀察。 時評》陳培哲戳中要害 不斷更新》午後雨區擴大 14縣市豪大雨特報 雲嘉二級淹水警戒 (中時 ) #測站 #竹崎 #毫米 #中埔 #資料 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 雨彈升級 雷聲狂轟！豪大雨特報擴及全台16縣市 17:582021/06/08 生活 NBA》21顆三分球創紀錄轟垮公鹿 籃網2比0領先 10:312021/06/08 體育 中時社論》忍看疫情死亡三高現象 20:392021/06/08 中時社論 男童不慎摔落大排水溝 警察、消防人員即時救援 18:522021/06/08 社會 【虎林丐幫】直擊「職業乞討團」入侵捷運 輪椅男收攤站起來走人 07:212021/06/08 社會 嘉縣確診＋1 又是大林泡茶群聚 04:102021/06/08 地方新聞 梅雨走了 用電量蠢蠢欲動逐漸攀升 10:442021/06/08 財經 黑嘉嘉內心住著兩靈魂 04:102021/06/08 時尚消費 【虎林丐幫】客人看到根本不敢上門 胖髒男故意擋攤位等小費 07:212021/06/08 社會 水泥車與怪手遭暴雨沖走 橫躺中壢河床卡滿雜草畫面曝光 12:362021/06/08 社會 【虎林丐幫】上班坐輪椅下班推輪椅 攤商無奈：來騙愛心的 07:212021/06/08 社會 生活熱門新聞 新北確診破5千 侯友宜：這兩區不樂觀、有上升趨勢 - 生活 獨／30年來最慘！高雄瑞豐夜市7月恐吹熄燈號 - 生活 年輕人車禍送醫竟確診 醫驚：無症狀感染者超多 - 生活 桃園確診13起 足跡全聯、大潤發和大樹藥局 - 生活 國內新冠死亡率居高不下 第一線醫師曝關鍵原因 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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