馮迪索（Vin Diesel）主演的《玩命關頭9》截至目前已在全球海外8個市場收獲 2.59 億美元（71.7億台幣）票房，其中 2.03 億（56.2億台幣）來自於中國大陸。8日美國媒體《綜藝報》獨家披露該片將在7月登場坎城影展戶外放映，進行「法國首映會」，著實使影迷意外。

坎城影展過往放映的商業大片幾乎都是「世界首映」或「國際首映」，鮮少會有在其他國家已上映超過半個月以上的電影還被選入放映，因此這回選片讓人意外。先前坎城影展的藝術總監蒂埃里弗雷莫（Thierry Frémaux ）透露今年會有1部「超級大片」入選時，不少影迷就在猜會是延期一年的《007：生死交戰》、史蒂芬史匹柏執導的《西城故事》、漫威電影宇宙的《黑寡婦》和《永恆族》或已確定在威尼斯影展首映的《沙丘》，如今答案揭曉。

2021 年坎城影展將於7月6日至17日舉行，《玩命關頭9》則將在14日於法國正式上映，因此挑選了坎城影展作為「法國首映」的地點，放映將在戶外的濱海地區放映，影展代表和一般觀眾觀賞外，據悉電影的星光卡司並不會前往參加首映會。

(中時 )