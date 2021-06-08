日本資深演員田村正和年初病逝，享年77歲，他的電視劇代表作《古畑任三郎》第2季、第3季平均視視率皆超過25％（溫博鈞攝）

阿部寬來台出席活動，並捐出270萬台幣為花蓮大地震賑災。（蘇蔓攝）

獲男女老幼都喜愛的日本資深演員田村正和年初病逝，享年77歲，他的電視劇代表作《古畑任三郎》第2季、第3季平均視視率皆超過25％，稱「國民電視劇」也不為過。

田村正和病逝消息公開後，他生前已著手進行第4季的製作因他身體問題無緣再由他演出。去年「古畑第二代」曾做過人選討論，傳阿部寬是接手演古畑任三郎呼聲最高人選。日網不時有網友「提醒」《羅馬浴場》時阿部寬：別忘了阿部寬還可演羅馬人！

阿部寬是《MEN’S NON-NO》創刊招牌模特，自創刊號起至43期全由他任封面人物，獲金氏世界紀錄認定「世界最多連續登上同一刊物封面人物」。

過去日本並無讓模特轉進影視作品的環境，但阿部寬藉舞台劇累積表演功力，拋開自尊、再小的工作都確實完成，花了20年還清上億日圓債務，一步步成為演技派演員，為模特界締造了傳說，也為後進們闢開了先路，而他細路廣，可以演帥男也可以演冷面笑匠，加上完美的工作態度，戲約一直不斷。

(中時 )