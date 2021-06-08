高雄市小港家族群聚5人感染案8日溯源成功，案11253（祖母）的密友自新北市三重區來訪，還留宿一夜，回北部後發病，8日採檢報告出爐，PCR檢測結果為陽性，衛生局已將該案例正式定為小港一家群聚感染的指標個案。

衛生局表示，小港家族群聚案一共匡列密切接觸者、一般接觸者共278人。案10472為20多歲男性，5月31日發病，3日採檢確定，4日衛生局緊接著公布案10472同住30歲妻子案10672和8個月大女嬰案10673也都確診。

6日祖母案11253、祖母女婿案11254也宣布確診，衛生局根據疫調結果，判定是家族母親節聚餐時、近距離聊天時傳染，但仍查不出確切感染源。當時還有人爆料，祖母發病前擔任派出所志工，還有打零工紀錄，擔心群聚感染擴大。

衛生局經過連日溯源疫調，8日晚間宣布終於找到感染源，表示5月19日祖母曾有一位來自新北市三重區的密友造訪，還留宿在其家中一晚，此位密友返回北部後，於5月下旬因上呼吸道症狀就醫，經通知新北市採檢，8日晚間證實核酸檢驗結果為陽性，研判祖母的密友就是小港家族群聚案指標個案。

除案10472為就醫後、醫療院所通報採檢確診之外，其餘4位家族成員均透過疫調匡列採檢而發掘。

(中時 )