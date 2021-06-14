有藥劑師眼看就要準備幫民眾施打，卻苦等不到疫苗配發下來，氣到直奔北市衛生局卻發現人力根本不夠，台北市長柯文哲14日哽咽表示，外面想幫忙的人也沒辦法幫太多，原本的人力必須扛起責任，大家撐過去，辛苦了。

北市聯合醫院中興院區藥劑科主任翁紹恩等了10小時，遲遲等不到疫苗配送，眼看就快來不及準備，決定親自到衛生局一趟，結果發現衛生局人員老早忙到焦頭爛額，根本沒有人力載送疫苗。

柯文哲今指出，這是一個緊急事件，他相信全台灣衛生局都一樣，當然政府有預備人力調度，做為一個醫院出身的人，相當了解這樣的情況，比方急診遇到意外大事件，救護車送一大堆病人進來醫院，即便其他病房都派醫生來支援，但能幫忙的也是有限。

他表示，AZ疫苗還不必要冷鏈處理，若是處理疫苗全程採冷鏈方式，一定會更麻煩，總不能有人來幫忙就隨便找一套衣服穿，緊急事件就盡量調人幫忙。

柯文哲話說到此哽咽了一下說，辛苦大家了，原來工作的人要扛起來，他知道問題在哪，但外面想幫忙的人也沒辦法幫太多，「大家撐過去、辛苦了。」