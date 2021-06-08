家家有本難念的經！台北市一名王姓男子控訴楊姓前妻經常情緒不穩，離婚前頻辱罵他「去死、我操你媽」，連王母都受到波及，遭辱「被X那麼多次才生3個」，導致他身心受創，求償36萬元。不過楊女也不甘示弱，反擊王男婚後自稱單身上網撩妹，她生氣還被婆婆酸是醋桶，並指控王男在她生產後，沒付月子中心一毛錢，並嗆「妳自己要被上的」，氣得楊女不得不回罵。對此，台北地院經審理認定楊女以私訊辱罵王男，害其焦慮求診身心科，侵害健康權，判楊女賠王男2萬元，可上訴。

據判決書指出，台北市王男和前妻楊女2018年7月登記結婚並宴客，可婚後2人相處不睦，王男指控楊女寧願離婚也不願回家，人幾乎都待在娘家，而且情緒起伏大，並拿出雙方LINE對話紀錄，證明2019年11月起至去（2020）年2月離婚前，楊女動不動就以「去死、我操你媽」、「沒有人替你收屍」等話語辱罵、恐嚇、騷擾他，甚至連續11次罵他「你現在出去就被車撞死」，並多次要錢「趕快離婚，趕快錢拿來」。

不僅如此，王男高齡68歲的母親也被楊女牽扯了進來，以惡毒話語接連辱罵，「你媽媽不要臉，被X那麼多次才生3個」、「難怪生出這種兒子、老鼠生的會打洞，你媽媽也是一堆慢性疾病，可憐喔」，種種都令王男感到人格、名譽及身心受損，因此憤而提告，求償36萬元精神慰撫金，2人也於去年2月正式離婚。

對此，楊女雖不否認辱罵前夫「去死」等內容，但她也有滿滿的抱怨，好比王男明明已婚，卻假冒單身在網路虧妹，婆婆得知後，非但沒替媳婦出面，反而罵楊女是「醋桶」。

又楊女嫁給王男後，婆媳問題嚴重，連她婚後懷孕想回鄉下住，婆婆都碎念「你當初就不要嫁」、「我們再娶都有人」，期間王母還因為楊女、王男是姐弟戀，公然在自己兒子面前羞辱媳婦，譏諷「為什麼要去娶個年紀比較大的」、「世間都沒女人了嗎？」如此才讓楊女鐵了心想回娘家。

此外，楊女還提到雙方感情撕裂有一條嚴重導火線，那就是她懷孕生產前，王男曾約定共同分攤坐月子中心的費用，可王男事後卻耍賴到底，氣得她只好先用存款付費，直到去年2月3日過年前楊女要求王男還錢，卻得到「妳自己要被上的」、「妳也備感（被X）很爽啊」等羞辱言語，楊女聽了因此氣不過，回嗆「去死、我操你媽」等話，怒提離婚。

離婚後，楊女為接回女兒前往王家時，王男和王母見狀開始一搭一唱，飆罵「你這個垃圾女人」、「你不知道跟幾個男人睡過」、「養老鼠咬布袋」、「臭婆娘」、「當初應該射後不理」、「管你去死不要登記就好了」，因此楊女供稱，自己被激怒才出言反擊的。

最終法官審酌後認為，楊女在LINE私訊辱罵王男，並非群組對話，沒有第三人知悉，所以並未侵害王男名譽和人格，但考量王男到身心科求診，且談論內容都是針對楊女及家庭等問題，認定王男因楊女辱罵而焦慮，判楊女賠王男2萬元慰撫金。

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(中時新聞網)