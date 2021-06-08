北市內湖某電視台7日傳出一名攝影師陳屍在廁所，今（8日）採檢結果出爐，新冠肺炎篩檢呈現陽性，電視台的同事已自主健康管理，對此，電視台也做出回應了。

針對劉姓攝影確認染疫，電視台8日晚間回應「我們目前正在疫調當中，要等疫調後才能比較清楚，包含足跡、匡列的詳細狀況都得再等等」。

年代新聞台主播張雅琴和壹電視劉姓攝影不在同一棟大樓辦公，也未與劉姓攝影合作，但部分新聞攝影棚會共用，不過她擔心影響工作，決定明早先到醫院快篩，「我覺得有遺憾大於擔心，這麼年輕的生命，公司有說明天會設立快篩站，我希望大家也幫新聞工作者講講話，尤其第一線的新聞記者特別辛苦，打疫苗部分，應該也要讓他們優先，雖然我現在沒有在第一線，但我可以感同身受，也有這個感觸」。

電視台稍早也通知員工，表示已經緊急協調北市府，周三（9日）會在公司中庭設置快篩站，協助全體同仁進行快篩。

48歲攝影師7日被清潔工發現猝死於廁所，家屬一開始透露死者前1周均居家辦公，並稱死者有長期酗酒習慣，對死因沒有表達意見，8日經過PCR檢測，死者生前確診新冠肺炎，警方緊急通知該電視台進行清潔消毒作業，處理此案的4名員警也已進行快篩，並進行自主健康管理。

(中時新聞網)