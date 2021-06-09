紓困4.0與去年的「紓困二．○」和「紓困三．○」相比，衛福部在紓困4.0新增「家庭防疫補貼」；經濟部則新增遭中央勒令停業的企業，給予營運補貼，其他政策幾乎與去年紓困政策大同小異，且獨漏六十萬名兼職、部分工時勞工，對此，勞動部長許銘春八日也坦言，「的確漏掉」，會用就安基金發給津貼，預計每人發放一萬元，研議後將公布方案。

今年衛福部在紓困4.0新增「家庭防疫補貼」，即所有國小以下孩童，以及國、高中身心障礙學生，每人發放一萬元；經濟部則新增遭中央勒令停業的企業，給予營運補貼（根據員工人數，每人一萬元），員工部分則發給每人四萬元的薪資補貼；另針對近三個月（五至七月）業績，相較前年同期或去年三至四月衰退達五成以上的企業，得依「全職」員工人數申請每位員工四萬元的營運補貼。

一名南部知名旅館的女業務員指出，自五月十五日全台宣布三級警戒後，公司立即宣布「上班人數減少三分之二」，以櫃檯人員為例，原本早、中、晚時段共需要三人，如今僅剩一人，其他員工則被迫以特休假或事假的方式「自主排休」，「這是變相的無薪假，我的月薪三萬二千元，五月的薪水比四月少了一萬多元，自主排休也讓原本的特休假都沒了。」

今年紓困4.0改為線上申請，首日也發生網路大塞車。（圖／翻攝畫面）

該業務搖頭說，這次紓困和上次一樣，員工的薪資補助又是得由雇主代為申請，在上一次的紓困經驗中，有不少旅館業者要求員工簽認切結「只領部分補助」，換句話說，員工必須答應拿自己的補助款「補貼」公司，雇主才願意幫忙申請補助，「坦白說，這次補助能否全數進到我們口袋，大家期望並不高。」

餐飲業的兼職時薪人員更是「紓困下的重傷者」。宜蘭縣產業總工會理事長胡勝已指出，許多餐飲業實施外帶政策後，營業額少了大半，只好縮減人力，但經濟部只補助正職員工，對兼職時薪人員十分不公平，這是政策上最大的漏洞。根據一○九年勞動部資料統計，光是這群「部分時間暨臨時性或人力派遣受僱者」，人數約有七十三萬八千人。胡勝已還感嘆，有的雇主沒生意乾脆收攤，根本不會為了薪資補貼而咬牙苦撐下去，「這項政策和去年一模一樣，可悲的員工看得到卻吃不到。」

對此，許銘春八日坦言「的確漏掉」，會用就安基金發給津貼，預計每人發放一萬元。勞動部勞保局的部分工時約有六十萬人，研議發放細節後將正式公布方案。

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(中時新聞網)