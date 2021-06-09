陳玉珍質詢陳時中關於6月200萬劑疫苗片段，約從34分起。

為離島防疫再槓蘇貞昌！ 陳玉珍著全身防護衣開嗆：繼續把頭埋在沙子裡

台灣本土疫情未見降溫，外界相當關注疫苗數量，國民黨立委陳玉珍昨(8日)在立法院質詢時問指揮官陳時中，之前曾說6月預計有200萬劑疫苗到貨，此數量是否包含美、日捐贈？陳時中透露，「那當然是要算的啦！」此話一出，引發網友爭論，不少人在批踢踢留言表示，「送的剛好200萬，又被學到一招了」、「廢到笑」、「還真的是國際乞丐」。

陳玉珍8日下午在立法院質詢時詢問陳時中，「以你現在預估6月、7月、8日會來多少疫苗?讓國人有個心理期待」，陳時中回應，有很多因素，目標還是不變，希望8月底預計以1000萬劑疫苗目標；陳玉珍接著詢問，「那麼到6月底還會來多少？」陳時中表示，「以前講過6月底至少200萬」。

陳玉珍繼續問，「那這200萬是否包含美國的75萬劑疫苗？」陳時中答覆「對」，接著陳玉珍質疑，「那日本援助的124萬不算了吧？」陳時中則回應，「我們還是要依照總數算，還是要做施打計畫，各種管道，不管贈送也好...」；此時陳玉珍追問 「我現在問你的是會來多少疫苗，那現在日本援助的124萬不算了是吧？還有200萬?」陳時中則說，「那當然是要算的啦！」

陳玉珍進一步問「那到六月底前美日送完後，沒有別的了?」 陳時中回應，「未來有可能有其他的，但我們不敢講現在沒有，你現在講沒有，真的變沒有」、「7月那個月應會有200萬到300萬劑」。

對於陳時中的說法，有網友在批踢踢留言質疑，「施捨來的也可以算，真的很棒」、「就不要最後只有124+75=199萬劑疫苗」、「199萬還有一萬要努力」。另外，臉書粉專「不演了新聞台」8日也PO文指出，「太穩了！這政府，才月初只差1萬劑達標」，不少網友也留言「來這麼快就要達標了，我都要哭了」、「真的有夠算計的，200萬劑原來是靠乞討來的」、「所以這批199萬劑援助疫苗，就當是採購來的嗎？」

批踢踢網友留言。(取自批踢踢)

(中時新聞網)