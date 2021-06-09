巧新(1563)5月合併營收6.06億元，月減5.96％，主要因少部分車廠受到全球車用晶片短缺及船運缺櫃影響，但整體因客製化輪圈需求穩健，年增122.86％；累計前5月合併營收為31.26億元，年增66.26％，且已超越疫情前2018年同期水準。

巧新表示，公司客製化輪圈產品應用於新車的滲透率提升，出貨表現與訂單強勁，其中，電動車為全球趨勢，前5月電動車產品比重營收占比已達10％。

集邦科技TrendForce研究顯示，全球2021年第1季純電動車及插電混合式電動車的銷售量分別年增153％、128％，其中，純電動車領域市占最大的仍為大陸市場，但全球加速發展電動車的腳步不停，包括豪華汽車品牌凱迪拉克宣布未來新車款將全面電動化，預計到2030年前完全停止販售燃油車、藍寶堅尼亦表示2024年年底前全系列車款都將實現電動化。

巧新指出，電動車講究的是車輛里程續航力提升，各品牌車廠致力追求輕量化研發技術的進程，而鍛造輪圈具有輕量化、多樣化、穩定性、舒適性等的特性，再結合空氣動力學的設計，更可發揮其效能，目前巧新已與歐美、日本等多家品牌車廠積極開發針對電動車款客製化輪圈，將隨新車款訂單逐步加入生產排程。

(時報資訊)