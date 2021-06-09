由於對世界經濟逐步復甦的樂觀情緒，刺激LME銅價周二上揚，並帶動其餘金屬均漲，但價格偏高令成交量低迷，分析師指出價格有可能進一步下跌。

分析師另表示，近期國際股市徘徊在歷史高點附近，世界銀行將2021年全球經濟成長預測上調至5.6%，但過高的銅價已經與基本面脫鉤，在價格再次上漲之前，有可能會看到價格先大幅修正跌至每公噸8,000美元；未來在各國能源轉型下對銅需求量大，有機會再次推動銅價上揚，自5月期銅觸及10,747.5美元的歷史高點後，銅價已經回落，但今年迄今仍上漲29%。

終場周二(6/8)報價，倫敦金屬交易所(LME)期錫上漲698美元，報每公噸31,223美元；期鎳上漲50美元，報每公噸17,942美元；期鋅上漲17美元，報每公噸3,016.5美元；期鋁上漲26.5美元，報每公噸2,452.5美元；期銅上漲63.5美元，報每公噸9,964美元；期鉛上漲30.5美元，報每公噸2,183.5美元。(商品行情網)

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