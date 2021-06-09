國內疫情嚴峻，至今已累計超過300人死亡、破萬確診，國民黨發言人盧宸緯不禁想問，到底人民還要承受多少親友染疫離世的痛，才能打醒民進黨？

針對民進黨引述網友對日本外相發言並將其做政治連結一事，盧宸緯昨（8）日透過臉書「國民黨發言人」表示，新冠肺炎疫情至今已奪走308位國民的性命，但民進黨不但不積極幫人民爭取已獲得美國FDA緊急授權的疫苗，還對民間爭取疫苗態度冷淡，疫苗到位的時間則是不斷往後延遲，而行政院長蘇貞昌院長說，要到8月底才會有約1000萬劑疫苗到位。

民進黨澄清，日本外相的發言為，「我們的認知是，預計台灣國內的疫苗生產體制會在7月以後逐漸完備，而『目前』台灣面臨的是很緊急迫切的需求。」盧宸緯指出，但民進黨卻沒發現，此一澄清，正清楚顯露民進黨對於疫苗的考量，是以「供應『國產』疫苗」為優先重點，而不是盡力與時間賽跑、盡快取得更多已獲緊急授權的疫苗來保護民眾性命，這樣的政府，令人痛心。

國內疫情嚴峻，疫苗卻遲遲未到位。（示意圖／shutterstock）

蘇貞昌今年2月10日於臉書發文表示，已向國外洽購約2000萬劑疫苗，包括透過COVAX簽約洽購476萬劑，與AZ簽約洽購約1000萬劑，以及與Moderna簽約洽購約505萬劑等。盧宸緯表示，如今已明顯跳票；而蘇貞昌8日在立法院報告時又再提到，八月底有約1000萬劑疫苗到位，盧說，著實讓人擔心焦慮，蘇院長的宣示是否又將跳票？

盧宸緯表示，每一個確診與死亡數字，對人民來說，是一個又一個家庭破碎的沈重打擊與悲痛，新冠肺炎奪走超過300位人民的性命，到蘇院長所說的1000萬劑到位的8月底，還有兩個多月的時間，這段期間到底還會有多少人民因染疫而離開我們？「裝睡的民進黨，該醒了！人民不想等到8月底，人民現在就要足夠的疫苗！」

(中時新聞網)