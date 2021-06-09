隨著政府公佈關於美國對半導體、電動汽車電池等關鍵產品獲取情況的審查結果，拜登政府當地時間8日表示，美國將針對中國成立新的「突擊工作組」，以打擊不公平的貿易行為。

路透報導，美國政府高級官員表示，由美國貿易代表領導的「供應鏈貿易突擊工作組」將審查導致供應鏈「空心化」的具體違規行為，這些行為可以通過貿易補救措施加以解決，包括針對中國的貿易補救措施。

官員們還表示，美國商務部正在考慮啟動232條款調查，以調查用於電機和其他工業應用的進口釹磁鐵對國家安全的影響。美國主要從中國進口釹磁鐵。

美國總統拜登在2月份下令審查關鍵的供應鏈，要求行政機構在100天內報告美國在獲得關鍵產品方面面臨的風險，包括用於製藥業的關鍵產品和稀土礦物，而美國在這些產品方面依賴海外供應。

雖然沒有明確針對中國，但這項審查是拜登政府整體戰略的一部分，該戰略旨在增強美國在應對中國構成的經濟挑戰時的競爭力。

一名高級官員表示，在初步審查涉及的所有四個供應鏈方面，美國都面臨「多個外國政府」的不公平貿易行為，包括政府補貼和強制智財權轉讓等。該官員表示，「很明顯，中國的若干產業政策在一定程度上導致了美國供應鏈脆弱，我認為，突擊工作組將專注於為我們的一些對華政策調整提供意見。」 該官員補充稱，美國並不希望對我們的盟友或夥伴發動貿易戰，指出突擊工作組將聚焦於非常有針對性的產品。

但官員們沒有提及能立即緩解晶片供應短缺的新措施，他們指出商務部將努力促進晶片製造商和終端用戶之間的訊息流動，並提高透明度。

半導體是目前美國國會積極立法的核心焦點，這些法案將挹注數以十億美元計的資金，建立美國本土的製造產能，生產用途廣泛的晶片。拜登曾表示，在他任內中國不會超越美國的全球領導地位，而在政黨嚴重對立的美國國會，與中國抗衡是少數獲得跨黨派支持的議題之一。

但一些議員擔心，一套中國相關法案涵蓋了提供給企業的大量政府資金，但缺乏預防措施防止相關生產或研究輸送至中國。

該名官員表示，強化供應鏈取得成功的一項衡量指標，將是重要產品供應更多元化地來自美國盟友及夥伴，減少依賴美國地緣政治對手。「我們不會一切都要在國內製造。但我們確實必須增加關鍵產品的國內製造產能」。

(工商 )