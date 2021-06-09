提供無薪假（減班休息）勞工半數薪資差額的安心就業計畫再延一年！勞動部今天修正發布「安心就業計畫」，將計畫實施期間延長至「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」施行期間屆滿時止，以協助於新冠肺炎疫情期間，實施無薪假的勞工，如以今年基本工資2萬4000元計算，每人每月最高可領取1萬900元，以降低薪資減損對勞工生計的衝擊。
據統計，截至6月8日為止，有4萬7610人透過安心就業計畫領取半數薪資差額補助，平均每人申領月數3.6個月、平均每人每月申領金額4300左右。
勞動力發展署表示，安心就業計畫的適用對象為「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」施行期間，經與雇主協商同意減班休息實施期間達30日以上，並由地方勞工行政主管機關列冊通報的減班休息勞工，包括按月計酬全時勞工，及與雇主約定正常工作日數及時間的部分工時勞工，庇護性就業身心障礙勞工也可以適用。
至於疫情適逢畢業季，勞動部勞動力發展署就業服務組組長陳世昌表示，目前針對應屆畢業青年的計畫仍在盤點中。
(中時 )
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