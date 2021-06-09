中央流行疫情指揮中心要求運輸業者於端午連假時，各班次載運量以不超過2成為原則，同時呼籲民眾減少出門，果然引發台鐵、高鐵、國道客運退票潮，交通部公路總局表示，90條中長途國道客運路線，端午連假期間將採固定班表方式營運，不另行增開加班班次，如民眾因配合疫情而辦理退票者，均無須負擔退票手續費。

公路總局指出，6月11日至14日端午連假期間，國道客運業者應依照各班次載客量不超過2成的原則辦理，90條中長途國道客運路線將採固定班表方式營運，不另行增開加班班次，並採梅花座方式排定座位。

已經售出超過2成預售票班次，國道客運業者將會協調已購票民眾辦理退票手續，或改搭乘其他班次。如民眾因配合疫情而辦理退票者，均無須負擔退票手續費。

根據公路總局統計，截至6月8日止，端午連假預售總計4874張，較6月4日統計的1萬1704張，減幅度達58.3％。

(中時 )