目前正加速疫苗接種率的韓國政府9日表示，最早7月開始，完全接種疫苗的韓國民眾就可組團至海外疫情較穩定國家。

統計到8日為止，韓國新冠疫苗接種率已達16.5%。同時，藉著完全接種出國民眾，也可為孱弱的航空業以及旅遊業注入一股新活力。

韓國政府指出，目前正在尋求並與各國簽署旅遊泡泡協定，可讓完全接種疫苗民眾出團旅遊，一開始找的是新加坡與最近疫情加重的台灣。

據悉，韓國政府除跟新加坡與台灣一直保持相關協商外，並將與泰國、關島與塞班島等其它區域，建立特有旅遊合作關係。

在韓國與它國簽署協議後，將開放彼此邊界，兩國人民可以在該區域內自由旅行，入境時無需還要兩周隔離期。

8日，韓國廉價航空業者濟州航空先發制人，重新復航塞班島，希望先暖身迎接疫後人流回歸。濟州航空指出，目前乘客大多數是從商、海外居住韓國人等。

已接種輝瑞、莫德納與嬌生新冠疫苗的入境旅客，進入關島與塞班島等美國領土時，不需要再隔離兩周。

至於打過AZ疫苗與未接種者抵達後，必須先在機場內進行新冠病毒檢測，並在當地先隔離兩周再說。

(時報資訊)