興櫃關鍵製程設備大廠旭東機械（4537）公布5月營收為1.75億元，年增26.94％，累積今年前5個月營收達9.59億元，較去年同期成長12.87％。展望2021年，自行車終端需求強勁，通路庫存偏低，預期買氣將延續至2022年，帶動相關設備需求持續看旺。

台灣自行車雙雄巨大及美利達今年首季業績皆繳出優於市場預期的佳績，均創下歷史同期新高。法人表示，目前自行車市場需求遠高於供給，且歐美及大陸的通路庫存皆低於正常水準，騎車人口增加與庫存回補下，主要客戶訂單能見度清晰，預期熱潮可望延續至2022年。

騎乘自行車已成後疫情時代的流行趨勢，初期雖是保持安全社交距離，代以通勤、運動，推升中低階車款銷量，但疫情趨緩後仍有用戶留下，滲透率較疫情前更高外，這些用戶也成為中高階車款及電動自行車的潛在消費者，帶動整體產值提高，預期自行車產業全年可望繳出無淡季表現。

旭東機械在自行車產業深耕已久，往往在客戶需求初期即配合研發，替其研製客製化專用設備，近年自行車主要生產基地面臨工資上漲或缺工等問題，變相加速相關廠商設備自動化步伐，預期本波自動化趨勢將對旭東機械業務貢獻顯著提升。

整體而言，疫情因素雖使旭東機械去年業績受到影響，但疫情過後遞延設備的出貨及生活型態轉變的需求，促使近期設備市場火燙，旭東的自行車、面板設備能見度高，且半導體設備穩步成長，全年將有機會逐步擺脫疫情陰霾，營運漸回正軌。

(工商 )