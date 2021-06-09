保加利亞空軍的1架 MiG-29戰機， 於 6 月 9 日凌晨參加 Shabla 21演習時發生事故，戰機在雷達上消失，事後證明已墜入黑海。

索菲亞環球報(Sofia Globe)報導，保加利亞國防部的一份聲明說，戰機是在夜航任務中，突然無線電通訊中斷，並於凌晨 0點45分從雷達上消失。

軍方表示，在發現戰機失蹤後，搜救團隊已立即展開行動，搜救隊來自海軍、聯合特種部隊、邊防警察和空軍。到了早上10點，飛行員的救生衣在黑海被找到，但飛行員仍然下落不明。事故發生後，Shabla 21 演習已暫停。

看守國防部長格奧爾基·帕納約托夫(Georgi Panayotov)表示，戰鬥機墜落的確切位置尚不清楚，也不知飛行員是否彈射，因為航管單位並沒有收到關於飛行員彈射的信息。

他解釋「彈射椅在啟動之後，會觸發無線電信號，提供搜救單位進行定位，但是這起事故發生至今，還沒有接收到與飛行員相關的無線電信號。」

MiG-29是1980年代後期的蘇聯前線防禦戰機，並大量提供給華約組織國家，不過它的服役表現並不算好，雖然屬於第4代戰機，但是實戰表現卻相當糟糕，幾乎沒有擊落敵手的紀錄，反而屢遭美製戰機擊落。

大西洋理事會(Atlantic Council)建議，所有MiG-29戰機應該全面停飛，仔細檢修，確保飛行安全後再復飛。

(中時新聞網)