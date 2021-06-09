寧夏夜市部分商家已開始申請補助（疫情前拍攝）。（吳奕萱攝）

全台夜市攤商在去年沒有觀光客時，就已遇到首波生意衝擊，隨著今年5月以來的三級警戒，對許多沒有現金流的攤商而言，生活更是苦不堪言，本周起全台夜市公會也開始申請疫情補助，更有趁機練功的商家計畫推即時料理包，或包裝食品來自救。

據台灣夜市商圈產業工會公告，目前夜市疫情補助分3個方向，其中有稅編的攤主，補助金額4萬；自營商跟勞工，須有投保工會，投保金額2萬4000元以上補助1萬元，以下者補助3萬元；而前兩項都沒有的，則參考各縣市最低生活標準，補助金額1萬到3萬元。其中寧夏夜市表示，為避免群聚，已採用線上協助申請，所以進度較慢，預計超過100家可符合資格。

台灣夜市商圈產業公會總會長林定國。（吳奕萱攝）

台灣夜市商圈產業公會總會長林定國指出，觀察寧夏夜市部分，商家已有在籌劃疫情後的商機，例如和知名食品商配合，開發冰品、微波美食等，未來可透過自動販賣機販售，降低與人的接觸；或開發「即時料理包」，讓消費者在家吃到熱騰騰的夜市美食，預計未來採線上販售。

(中時 )