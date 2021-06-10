06：42花蓮發生規模4.3地震 最大震度花蓮4級 06:572021/06/10 中時新聞網 何立雯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 花蓮壽豐鄉今早發生規模4.3地震。（圖／翻攝自氣象局） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 花蓮縣壽豐鄉今天（10日）上午06時42分發生規模4.3的地震，地震深度12.4公里，最大震度4級，震央在花蓮縣政府西南方12公里。各地最大震度為：花蓮縣4級、南投縣1級、雲林縣1級、彰化縣1級。 國際景氣復甦 Q2出口將破千億 陸積體電路產業達8848億人幣 「十三五」年均增速為全球4倍 (中時新聞網) #台灣 #氣象 #天氣 #地震 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 企業提供次氯酸鈉水 花蓮市公所設11處取用站 14:582021/06/09 寶島 午後強對流連灌4天 中南部大量降雨時間出爐 08:042021/06/09 生活 陸港觀盤－陸醫美市場火熱 長線看俏 04:102021/06/09 全球財經 端午退票潮 高鐵承載率剩5.7％、台鐵低於4％ 12:032021/06/09 生活 竹北交流道前疑4車連撞 釀1死4傷 07:352021/06/09 社會 接連發生媒體工作者猝死確診 藍委籲優先打疫苗 20:072021/06/09 政治 一出站就篩檢 端午連假花蓮車站僅開放前站出口 16:022021/06/09 生活 《興櫃股》業界最快成長速度 伊雲谷獲Salesforce銀級夥伴認證 13:252021/06/09 財經 每天開店每天虧！餐飲業平均營業額僅剩四成 12:552021/06/09 財經 花蓮大雨不斷向陽步道坍方！近1公噸巨石橫躺路中 人車一度受困 09:582021/06/09 社會 疫情悶壞了 台中老翁深夜呆坐4樓窗台險象環生 15:022021/06/09 社會 生活熱門新聞 石門水庫水位狂升22公尺 驚人對比圖曝光淹到這了 - 生活 梅雨狂炸日月潭爽喝 最新照片曝光！與5天前對比超驚人 - 生活 周玉蔻爆料陳培哲委員身分有無違法 陳時中這樣說 - 生活 翡翠水質遠勝全台其他水庫？管理局親揭原因：是真的 - 生活 湖口移工宿舍傳快篩陽性 業者：入住39人來自苗栗 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。