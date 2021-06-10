花蓮縣壽豐鄉今天（10日）上午06時42分發生規模4.3的地震，地震深度12.4公里，最大震度4級，震央在花蓮縣政府西南方12公里。各地最大震度為：花蓮縣4級、南投縣1級、雲林縣1級、彰化縣1級。

國際景氣復甦 Q2出口將破千億
陸積體電路產業達8848億人幣 「十三五」年均增速為全球4倍

(中時新聞網)

#台灣 #氣象 #天氣 #地震