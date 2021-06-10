在5月29日時海盜對決小熊，當天比賽小熊以5：3獲勝，不過在比賽中海盜一壘手克雷格(Will Craig)上演離譜低級守備失誤，這球也讓外界頗為驚嘆，當時小熊拜耶茲(Javier Báez)擊出三壘方向滾地球，海盜接球傳一壘，原本是簡單封殺，但克雷格卻拿球想「觸殺」拜耶茲，兩人追逐半天，小熊二壘跑者趁機回本壘得分。而驚慌失措的海盜趕緊傳一壘又傳歪，拜耶茲一口氣衝上二壘，這結果讓小熊球員非常歡樂。

We shouldn’t be praising Javier Báez here.



We should be ROASTING Will Craig for not knowing how the rules of baseball work. https://t.co/2PhbC3rV6u — Crash (@ThatCelticKid) May 27, 2021

離譜的是克雷格真以為自己在「夾殺」，快追到本壘時小拋球給捕手裴瑞茲(Michael Perez )。其實克雷格繼續走過去觸殺就結束。但他一時犯傻，拜耶茲沒死，小熊二壘跑者已衝到本壘，捕手回身觸殺但晚了一步，小熊得分。裴瑞茲想起來拜耶茲還沒出局，急忙傳一壘但沒人在壘上，一壘手克雷格當時還留在本壘附近，結果拜耶茲趁機再溜上二壘。

這起事件讓棒球界、教練及球員都十分震驚且生氣，克雷格表示，傳球時也被自己嚇到，心想自己到底在幹嘛，明明就知道規則，而且這是相當基本的規則，但看到巴伊茲向後退時，瞬間就失去理智了。而這次離譜失誤也沒讓克雷格好過太久，他先是被球隊指定讓渡，接著在最近被球隊下放到小聯盟3A。

本季克雷格在大聯盟出賽18場，敲出13支安打、1支全壘打、打擊率2成17，當時的守備也讓他成為大聯盟著名的人物，外界都紛紛諷刺這是「大聯盟史上最離譜失誤」、「最低級守備」等評語，相信克雷格本人也相當不好受，所以讓他回小聯盟磨練或許是明智的選擇，不然他在大聯盟每次出場可能都要背負著極大壓力了。

(中時新聞網)