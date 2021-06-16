世足資格賽16日出現史上最離譜的一記烏龍球，誇張的程度讓人覺得是放水了。海地國家隊守門員杜佛格(Josué Duverger)在下半場剛開踢時接獲隊友傳球，隊友從右邊禁區外面輕輕傳過去，真的傳得很輕。杜佛格接球的時候似乎漫不經心，這球先從他雙腳之間緩緩穿過去，杜佛格回頭追趕，起右腳居然踢空了，球彈到他的左腳而滾進球門！

GOAL 🇨🇦



Oh no. 😫



One of the worst concessions in goalkeeping history, and #CanMNT take a 1-0 lead over Haiti



🔴 https://t.co/hishXepRT3 pic.twitter.com/QbF3CFwdyd — OneSoccer (@onesoccer) June 16, 2021

這場比賽事關重大，加拿大若是贏球或平手，就是男足國家隊暌違24年再度殺入世足資格賽決賽輪（中北美洲及加勒比海分區）。海地的門將杜佛格幫了他們一個大忙，當時加拿大前鋒就在門邊，看到這記烏龍球之後振奮不已，當時還是零比零，加拿大辛苦攻了半天還不如杜佛格自己送菜。

巧合的是杜佛格是加拿大人，他今年21歲，出生於加拿大的蒙特婁，代表加拿大參加過U-17國家隊，後來才代表祖國海地出賽。杜佛格可說掌握著加拿大的晉級命運。

加拿大總教練赫德曼(John Herdman)說：「在這種時刻犯下錯誤，相當於在水裡留了一滴血，頂尖球隊就知道要把握機會攻進去。就在那一顆進球（烏龍球）之後，我可以感覺到大家如釋重負，更能盡情揮灑進攻能力。」

杜佛格的失誤象徵著海地防守線的決堤，加拿大下半場又攻進兩球，終場3-0大勝。海地原本的隊長兼門將Johny Placide，以及兩位後衛因為美國的新冠疫情禁令而無法前往參賽。